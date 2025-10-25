25/10/2025
Jovem é investigada após fingir gravidez e afirmar que bebê havia morrido

la usou uma boneca reborn para sustentar a farsa e enganou o namorado e os familiares por meses

Kira Cousins, de 22 anos, virou notícia no Reino Unido ao admitir que fingiu uma gravidez, organizou um chá revelação, simulou o parto e apresentou um bebê reborn como sua filha, chamada Bonnie-Leigh Joyce, “nascida” com 2,3 quilos. Depois, ela ainda afirmou que a criança teria morrido.

Mulher pede desculpas após fingir parto e apresentar bebê reborn como filha/Foto: Reprodução/New York Post

Moradora de Airdrie, na Escócia, Kira enganou durante meses a família e o rapaz que acreditava ser o pai da criança. Para tornar a farsa convincente, ela usou uma prótese de barriga, falsificou ultrassons e inventou mensagens sobre a gestação. A situação só começou a desmoronar quando parentes perceberam que o bebê nunca chorava e não podia ser segurado, sob o argumento de um suposto problema de saúde.

Ao ser desmascarada, Kira chegou a comunicar ao namorado que Bonnie-Leigh havia morrido. Em um desabafo publicado no Instagram no dia 10 de outubro, a jovem pediu desculpas públicas pela mentira. “Falsifiquei ultrassons, mensagens, uma história inteira de parto e agi como se a boneca fosse um bebê de verdade. Eu sei como é ruim, eu estraguei tudo. Eu simplesmente não sabia como parar depois que comecei”, afirmou.

Ela também reconheceu que precisa de ajuda profissional. “Não tenho uma desculpa adequada. Eu não estava com a cabeça no lugar, mas isso não torna o que fiz aceitável. Sei que isso vai ficar comigo por muito tempo e que provavelmente perdi amigos que nunca mais recuperarei. Estou tentando me entender e buscar ajuda, porque essa versão de mim não é alguém que eu quero ser”, completou.

A prima de Kira, Neave McRobert, contou ao New York Post que todos acreditaram na farsa: “Ela fez uma revelação de gênero, postou fotos de ultrassonografia e até disse que o bebê tinha um buraco no coração. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo que o bebê tinha nascido. Ficamos todos muito felizes.”

Metrópoles

