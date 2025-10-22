22/10/2025
Jovem fica ferido com suspeita de fratura no pé após colisão entre motos no interior do Acre

Avanço de preferencial em cruzamento movimentado provocou acidente; SAMU socorre vítimas imediatamente

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem ferido no início da noite desta quarta-feira (22) em Sena Madureira. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Monsenhor Távora, área conhecida como ladeira do hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com relatos de populares, um dos motociclistas avançou a via preferencial, provocando o choque entre os veículos. Com a batida, ambos os condutores caíram na pista e sofreram ferimentos, sendo um deles com suspeita de fratura no pé.

Jovem é socorrido pelo SAMU após colisão de motocicletas em Sena Madureira/Foto: Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que possui base nas proximidades, chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros. Em seguida, as vítimas foram levadas ao hospital para avaliação médica detalhada.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia de Trânsito de Sena Madureira iniciou investigação para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades. As informações são do site Juruá em Tempo.

Veja o vídeo:

