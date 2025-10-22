Jovem fica ferido com suspeita de fratura no pé após colisão entre motos no interior do Acre

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem ferido no início da noite desta quarta-feira (22) em Sena Madureira. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Monsenhor Távora, área conhecida como ladeira do hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com relatos de populares, um dos motociclistas avançou a via preferencial, provocando o choque entre os veículos. Com a batida, ambos os condutores caíram na pista e sofreram ferimentos, sendo um deles com suspeita de fratura no pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que possui base nas proximidades, chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros. Em seguida, as vítimas foram levadas ao hospital para avaliação médica detalhada.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia de Trânsito de Sena Madureira iniciou investigação para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades. As informações são do site Juruá em Tempo.

Veja o vídeo: