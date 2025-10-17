Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado

Em uma carta aberta publicada nas redes sociais, o jovem Melqui Ferreira emocionou os seguidores ao declarar seu amor pelo namorado e refletir sobre a própria trajetória de libertação pessoal e espiritual. No texto, intitulado “Carta Aberta à Liberdade”, ele relata que o dia 27 marca uma nova fase de sua vida — a de poder amar livremente.

Melqui conta que, por muito tempo, sustentou uma vocação religiosa que o fazia infeliz e reprimia seus verdadeiros sentimentos. Ele revela que decidiu deixar o catolicismo para viver o amor com o companheiro e, hoje, vê essa escolha como um ato de coragem e de autenticidade. “Só nós sabemos o quanto choramos e vivemos infelizes por sustentar uma vocação na qual sempre sentimos a vontade e o desejo”, escreveu.

Na carta, o jovem fala sobre o significado da liberdade: “a liberdade de não viver preso por pessoas que a todo momento usam de seus poderes para te controlar, a liberdade de ser LIVRE, de ser você”. Ele também agradece ao namorado por ter sido o motivo e o apoio dessa transformação. “Hoje posso afirmar o que já era afirmado: EU TE AMO e valeu a pena abandonar tudo isso para ser como um passarinho livre, com você.”

Melqui finaliza o texto com uma reflexão sobre os que ainda vivem reprimidos por medo do julgamento: “Talvez muitos nos achem loucos e revoltados, mas talvez a nossa sorte é termos um ao outro, e por isso eu te amo.”

A publicação recebeu dezenas de comentários de apoio e mensagens de carinho, com internautas destacando a coragem do jovem em escolher o amor e a liberdade acima de qualquer imposição social ou religiosa.