Jovem remove tatuagem de Bolsonaro da testa e anos depois encontra Bruno Gagliasso

Em 2022, ainda com 17 anos, João Carlos da Silva, morador de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, decidiu aceitar uma aposta entre amigos e tatuou na testa o sobrenome do então presidente Jair Bolsonaro (PL). O valor do desafio, R$ 1 mil, parecia vantajoso, mas a escolha virou rapidamente motivo de arrependimento.

Poucas semanas depois, o adolescente iniciou o processo para apagar a marca, que custou R$ 3,5 mil. Sem condições de pagar sozinho, contou com a ajuda de uma vaquinha organizada pelos próprios amigos que haviam incentivado a tatuagem. “Mesmo assim, só consegui juntar R$ 2,7 mil. O resto saiu do meu bolso e do meu tatuador”, contou João, hoje com 20 anos e trabalhando como frentista.

O vídeo do momento em que o nome foi gravado em sua testa viralizou no TikTok, acumulando mais de 19 mil curtidas e 7 mil comentários. Na gravação, feita pelo tatuador Leo Caberna, de Belford Roxo, João aparece sorridente, exibindo a tatuagem recém-feita e afirmando: “Muito braba, fé para nós”. Na época, muitos internautas já alertavam: “Ele vai se arrepender”.

A previsão se confirmou em poucos dias. O episódio ganhou repercussão nacional e chegou até ao meio artístico, quando o ator Bruno Gagliasso criticou a atitude. Anos depois, João voltou a encontrar o artista em circunstâncias diferentes: “Ele abastece o carro no posto em que trabalho e pedi uma foto. Foi simpático e me atendeu. Mas já estava com a testa limpa. Graças a Deus não ficaram cicatrizes”, relembrou.

VEJA TAMBÉM: Carlos atualiza estado de saúde de Bolsonaro após médico ser chamado

Livre da marca, João passou a tratar o rosto sem a tatuagem como um novo começo. Recentemente, chegou a aparecer em fotos com personalidades como o rapper Oruam, reacendendo a curiosidade sobre sua história.

Questionado sobre política, ele evita tomar posições firmes. “Esse assunto é muito complicado, mas não gosto muito do Bolsonaro”, disse.

A experiência, que começou como uma aposta de adolescência, acabou se tornando um exemplo público de arrependimento — e uma lembrança de como escolhas impulsivas podem marcar a vida de forma definitiva, mesmo quando as cicatrizes não ficam visíveis.