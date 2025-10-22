Jovem toma tadalafila, vai jogar futebol e morre após sofrer parada cardíaca durante o jogo

Um jovem de 23 anos morreu na manhã da última segunda-feira (20), em Feira de Santana, interior da Bahia, após sofrer uma parada cardíaca. Segundo informações da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, ele teria tomado um medicamento para disfunção erétil antes de participar de uma partida de futebol.

O rapaz começou a passar mal ainda no domingo (19) e foi levado pelos pais até a policlínica do distrito de Maria Quitéria, na zona rural do município. No local, ele relatou fortes dores de cabeça e dor atrás dos olhos.

De acordo com o prontuário médico, o jovem permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora nas primeiras horas da madrugada. A equipe médica tentou reanimá-lo, porém ele não resistiu e morreu por volta das 8h40 da segunda-feira.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a necropsia, que devem confirmar as causas da morte. A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso como morte a esclarecer.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.