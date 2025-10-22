22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Jovem toma tadalafila, vai jogar futebol e morre após sofrer parada cardíaca durante o jogo

Polícia investiga o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um jovem de 23 anos morreu na manhã da última segunda-feira (20), em Feira de Santana, interior da Bahia, após sofrer uma parada cardíaca. Segundo informações da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, ele teria tomado um medicamento para disfunção erétil antes de participar de uma partida de futebol.

O rapaz começou a passar mal ainda no domingo (19) e foi levado pelos pais até a policlínica do distrito de Maria Quitéria, na zona rural do município. No local, ele relatou fortes dores de cabeça e dor atrás dos olhos.

Tadalafila é um dos medicamentos usados para tratar disfunção erétil e pode causar riscos se combinado com esforço físico intenso/Foto: Reprodução

De acordo com o prontuário médico, o jovem permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora nas primeiras horas da madrugada. A equipe médica tentou reanimá-lo, porém ele não resistiu e morreu por volta das 8h40 da segunda-feira.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a necropsia, que devem confirmar as causas da morte. A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso como morte a esclarecer.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost