Homem mata a própria mãe e corta dedo dela para acessar celular

Jovem de 26 anos confessou o crime e foi preso em flagrante durante o velório da vítima

Uma ocorrência de extrema crueldade estarreceu os moradores de Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no último sábado (11/4) sob a acusação de ter assassinado a própria mãe, de 53 anos.

O crime, classificado como hediondo, ganhou contornos ainda mais macabros: segundo a Polícia Civil, o suspeito amputou o dedo da mão direita da vítima para conseguir desbloquear o celular dela via biometria e realizar transferências bancárias.

O jovem foi detido de forma surpreendente enquanto participava do velório da mãe, portando dinheiro e objetos roubados da residência da mulher.

De acordo com o portal Metrópoles, o trabalho da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba foi fundamental para rastrear os passos do suspeito, que agiu acompanhado de uma segunda mulher na noite anterior ao velório.

Dinâmica do crime e fuga

A investigação detalhou o comportamento do suspeito após o crime em Santa Maria da Serra:

A Descoberta: O corpo da vítima foi encontrado em sua residência com claros sinais de violência e a ausência de um dos dedos, o que levantou a suspeita imediata de uma motivação patrimonial.

Rastro de Fuga: Imagens de monitoramento e depoimentos mostraram o filho e uma cúmplice saindo da casa, utilizando táxis e motoristas de aplicativo para circular entre São Pedro, Piracicaba e Campinas, hospedando-se em hotéis com o dinheiro subtraído.

Prisão no Velório: Em uma demonstração de frieza, o homem retornou à cidade para o funeral da mãe, momento em que os agentes da Deic efetuaram a prisão. Com ele, foram recuperados pertences da vítima e valores já transferidos.

Resumo do caso: tragédia em Santa Maria da Serra (Abril 2026)

Confira os dados centrais da investigação policial:

Detalhe da Ocorrência Informação Oficial Suspeito Homem de 26 anos (Filho da vítima) Vítima Mulher de 53 anos Localidade Santa Maria da Serra – SP Data da Prisão 11 de abril de 2026 (Sábado) Método do Crime Homicídio seguido de amputação para biometria Motivação Roubo de valores e transferências bancárias

O caso segue sob custódia da Justiça, e o suspeito deve responder por latrocínio ou homicídio qualificado, além de vilipêndio de cadáver. Segundo o levantamento do Metrópoles, a polícia ainda trabalha para identificar a extensão da participação da mulher que acompanhava o jovem durante a fuga. O crime em Santa Maria da Serra reacende discussões sobre segurança e violência doméstica, deixando a pequena comunidade local em luto e perplexidade diante da frieza do executor, que tentou simular pesar no velório daquela que ele mesmo vitimou por razões financeiras.