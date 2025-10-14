Jovens casados há três meses são encontrados mortos por mergulhadores após carro cair em rio

Steffane do Carmo Jacques e Luiz Gustavo Moreira, casados há apenas três meses, morreram após o carro em que estavam cair no Rio Piabanha, no trecho do km 34 da BR-040, em Areal (RJ), na manhã do domingo (12).

As vítimas, de 26 e 27 anos, respectivamente, eram naturais de Minas Gerais e serão sepultadas em Santa Cruz de Minas, na região do Campo das Vertentes. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (14), às 10h, no Cemitério Municipal.

Steffane cursava Engenharia de Produção na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), campus Santo Antônio. Em nota, a instituição lamentou profundamente o falecimento da estudante. “Nesse momento de luto, Reitoria e comunidade acadêmica expressam condolências e solidariedade aos familiares”, diz o texto.

O velório do casal começou na noite de segunda-feira (13), às 19h, no Velório Resende Fábricas, em São João del Rei, cidade vizinha de Santa Cruz de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 9h51 de domingo. No local, os militares encontraram o carro totalmente submerso nas águas do Rio Piabanha. Mergulhadores realizaram as buscas e localizaram o casal já sem vida dentro do veículo.

Após o resgate, o automóvel foi retirado do rio e os corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.