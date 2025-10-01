01/10/2025
Jovens que morreram em acidente em Sena Madureira terão Missa de 7º dia nesta quarta-feira

Os dois jovens morreram na madrugada de quinta-feira (25), em um grave acidente ocorrido na Rua Cunha Vasconcelos

Com o integral apoio da Igreja Católica, familiares dos dois jovens que morreram em um acidente de trânsito em Sena Madureira promoverão, na noite desta quarta-feira (1º), a Missa de 7º dia. As celebrações ocorrerão em locais distintos.

SAIBA MAIS: Tragédia: adolescentes morreram em Sena Madureira no dia do aniversário da cidade 

Jovens que morreram em acidente em Sena Madureira terão Missa de 7º dia nesta quarta-feira/Foto: Reprodução

A missa de 7º dia do adolescente Márcio Farias Filho, 16 anos, será às 18h na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. “Com gratidão e saudade, convidamos familiares e amigos para a Missa de sétimo dia em memória de Márcio Farias Filho. Saudades eternas”, diz nota da família.

Já a celebração em homenagem a Maicon Diego, 18 anos, ocorrerá às 19h na Capela Nossa Senhora do Carmo, no bairro Bom Sucesso. “A família convida a todos os parentes e amigos para a missa em celebração da esperança, saudade e amor”, destaca a nota.

Os dois jovens morreram na madrugada de quinta-feira (25), em um grave acidente ocorrido na Rua Cunha Vasconcelos. O carro em que eles trafegavam colidiu com um veículo estacionado no local.

