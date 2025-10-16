Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34

16/10/2025
Empresário, de 74 anos, conhecido pelo estilo de vida luxuoso, enfrenta dívida judicial de R$ 210 mil referente a serviços médicos

O empresário Chiquinho Scarpa, de 74 anos, voltou aos holofotes após uma nova polêmica financeira.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, a Justiça determinou o bloqueio das contas do milionário para quitar uma dívida de R$ 210 mil, mas encontrou apenas R$ 33,98 disponíveis.

Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa

A dívida se refere a serviços de anestesia realizados em dez cirurgias feitas em abril de 2022 pela Clínica de Anestesiologia e Dor, em São Paulo.
Condenado em fevereiro de 2025, Chiquinho não pode mais recorrer da decisão.

À revista IstoÉ, o empresário negou que tenha apenas R$ 34 em conta e apresentou um comprovante bancário com saldo de R$ 13.909.

🏰 Quem é Chiquinho Scarpa

Francisco Scarpa Filho, conhecido como Chiquinho Scarpa, nasceu em uma tradicional família de origem italiana e é neto de Nicolau Scarpa, fundador da cerveja Caracu e ex-proprietário da Skol.
A família foi responsável por lançar a primeira cerveja em lata do Brasil, e Chiquinho cresceu cercado pelo luxo e pela alta sociedade paulistana.

Ele se tornou figura popular na mídia ao participar de programas de TV nos anos 1970 e 1980, como os de Flávio Cavalcanti, Chacrinha e Gugu Liberato.
Também se autointitula “conde”, alegando que o título nobiliárquico foi concedido ao pai dele em 1948 pelo papa Pio XII.

💬 Polêmicas e declarações controversas

Chiquinho Scarpa acumulou várias polêmicas ao longo da carreira.
Em 1977, chegou a ser processado por comentários sobre a princesa Caroline de Mônaco.
Nos anos 1990, afirmou à Interview que teria um “escravo” no Marrocos — declaração que desmentiu posteriormente.

Mais recentemente, foi alvo de críticas por declarações consideradas preconceituosas durante participação no podcast Festa da Firma.

“O pobre sempre tem um negócio para pedir […] Nunca chegue para pobre e pergunte como vai”, disse ele na ocasião.

Após a repercussão, Scarpa afirmou que estava interpretando um personagem.

Fonte: UOL, IstoÉ e Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

