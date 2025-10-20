Kamai participa de protesto e critica decisão judicial que tentou impedir ato estudantil em Rio Branco

O vereador André Kamai (PT) marcou presença, na manhã desta segunda-feira (20), no protesto organizado por estudantes em frente ao Terminal Urbano de Rio Branco. O ato, que teve como pauta principal as falhas no transporte público da capital, chegou a ser alvo de uma decisão judicial que tentava impedir sua realização.

SAIBA MAIS: Mesmo com proibição da Justiça, manifestantes protestam no Terminal Urbano por melhorias no transporte

Em entrevista no local, Kamai classificou a manifestação como “fundamental” para que os estudantes denunciem a realidade enfrentada diariamente nos ônibus da cidade. “São os usuários, as pessoas que usam todos os dias o transporte, que sabem o que vivem na dificuldade de ter ônibus que funcionem, que cheguem no horário, que cheguem até o destino, porque os ônibus normalmente quebram no caminho”, declarou.

O parlamentar criticou ainda a decisão da Justiça que, segundo ele, “atendeu ao conluio entre a empresa Ricco e a Prefeitura de Rio Branco”. “É uma pena, porque a Justiça precisa também olhar para o contrato ilegal que a Ricco opera até hoje aqui na cidade, para a falta de água nos bairros, para os bairros esburacados, para todos os desmandos que a gente tem nessa cidade”, afirmou.

Kamai encerrou apoiando os estudantes e trabalhadores que participaram do ato. “Infelizmente, a prioridade da Justiça é proteger o empresário e proteger a prefeitura, enquanto os trabalhadores vulneráveis, que pegam ônibus sucateados, correndo risco, estão aqui vulneráveis. Mas a manifestação vai continuar e eu estou aqui solidário com os estudantes e os trabalhadores”, completou.