Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes

Coleção “The Ultimate Bush” traz fio-dental de tule com pelos sintéticos lisos e cacheados em 12 variações de cor; preço listado é de US$ 32 (≈ R$ 180–190)

A Skims, marca de Kim Kardashian, apresentou nesta terça (14) a coleção “The Ultimate Bush”: um micro-thong de tela com pelos sintéticos aplicados à mão, disponível em 12 tons e com texturas lisa e cacheada. A campanha brinca com estética retrô e o slogan diz que “o carpete pode ser da cor que você quiser”.

O lançamento rapidamente ganhou tração (e memes) nas redes. Veículos internacionais destacaram o caráter inusitado do produto, classificado como o mais ousado da marca e já com relatos de tamanhos esgotando.

Kim Kardashian é uma das fundadoras da Skims, marca de roupas que criou coleção de calcinhas com pelos pubianos. — Foto: AP Photo/Vianney Le Caer/Reprodução/Skims

No site da Skims, a peça aparece por US$ 32; no Brasil, publicações têm repercutido o valor em torno de R$ 190 (conversão aproximada). A própria Kim divulgou vídeos comentando as diferentes cores e texturas do modelo.

Contexto: a Skims tem apostado em lançamentos com pegada “camp” que geram conversa — como o Nipple Bra e o Face Wrap — e, desta vez, resgata a ideia histórica do “merkin” (peruca púbica) em versão lingerie.

Fontes: Skims; People; Page Six; The Daily Beast; E! Online.
