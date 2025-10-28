Lancha com passageiros naufraga em rio durante trajeto entre municípios no interior do Acre

Uma lancha que fazia o transporte de passageiros entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo naufragou e afundou no Rio Juruá na manhã desta terça-feira, (28). O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade São Geraldo, em um trecho que fica próximo ao município de Porto Walter.

O incidente está sendo apurado. Até o final da manhã desta terça-feira, as autoridades competentes não haviam divulgado informações oficiais detalhando o ocorrido.

Permanece desconhecido o número exato de passageiros que estavam a bordo da embarcação no momento do naufrágio. Também não há confirmação sobre a existência de feridos ou a presença de mercadorias sendo transportadas.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para atender a ocorrência, o que sugere que o resgate e a assistência inicial podem ter sido realizados por outras embarcações ou pela própria comunidade ribeirinha.