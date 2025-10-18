Lei de Rutênio Sá amplia uso compartilhado de áreas comuns por farmácias e drogarias em Rio Branco

A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou projeto de lei de autoria do vereador Rutênio Sá, que autoriza farmácias e drogarias instaladas em galerias comerciais a compartilharem áreas comuns como sanitários, depósitos de limpeza e espaços destinados aos pertences dos funcionários.

A medida, que segue o entendimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa, busca padronizar e democratizar a aplicação da norma, antes restrita a estabelecimentos situados em shoppings e supermercados. Com a nova lei, o conceito de galeria passa a incluir qualquer espaço que reúna dois ou mais comércios em uma mesma estrutura, permitindo que eles dividam áreas comuns de forma legal e organizada.

Na justificativa, Rutênio Sá explica que a proposta traz segurança jurídica e equidade regulatória, ao reconhecer que muitos espaços funcionam na prática como galerias, mas não se enquadravam formalmente nas regras da Anvisa. A medida evita a duplicação de estruturas, reduz custos e facilita o funcionamento de pequenos empresários que não têm condições de manter lojas em grandes shoppings.

Com a lei, a permissão antes limitada a grandes centros comerciais se estende a diversas galerias da capital acriana, abrindo novas oportunidades de investimento e fortalecendo o setor farmacêutico local, especialmente entre micro e pequenos empreendedores.