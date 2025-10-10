Leôncio Castro vai atender até 5 mil crianças com projeto Brincando na Comunidade neste sábado

O vereador Leôncio Castro (PSDB) realizará neste sábado (11) uma série de ações sociais voltadas à infância e à cidadania em três bairros de Rio Branco: Cidade do Povo, Cidade Nova e Recanto dos Buritis. A iniciativa faz parte do projeto “Brincando na Comunidade”, que, nesta edição, celebrará o Dia das Crianças com brincadeiras, recreação e distribuição de mais de 2 mil presentes.

As atividades vão ocorrer das 8h às 12h, nas Praças da Juventude de cada bairro e na Unidade de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, na Cidade do Povo. O evento vai contar com o apoio da deputada federal Socorro Neri (PP), conhecida por seu trabalho na educação, cultura e desenvolvimento social no Acre.

Para Leôncio Castro, o projeto tem um significado pessoal: “Quando eu era criança, não podia participar de atividades porque trabalho desde cedo, no beco da periferia da capital. Hoje, tenho a oportunidade de alegrar e alegrar a brincadeira para milhares de crianças que merecem celebrar o seu dia com alegria e leveza”.

O “Brincando na Comunidade” vai oferecer atividades recreativas, pintura facial, música, brincadeiras infantis e a distribuição gratuita de brinquedos. Segundo o gabinete, a iniciativa busca fortalecer o vínculo entre o poder público e as comunidades, promovendo cidadania e lazer em bairros que historicamente recebem menos atenção.

“Queremos celebrar o Dia das Crianças de maneira inclusiva, com gestos que reforcem o cuidado, a presença das famílias e a valorização da infância”, explicou Castro.

O projeto “Brinca na Comunidade” será realizado em três locais: na Unidade de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, na Cidade do Povo; na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, que também atenderá os moradores dos bairros São de Agosto e Bairro 15; e na Praça da Juventude do Recanto dos Buritis, que contemplará ainda as comunidades de Santa Inês, Areal, Canaã e Comara.

Em todos esses pontos, as atividades terão início às 8h e seguirão até o meio-dia, com entrada gratuita e aberta a toda a população.

As ações de lazer e entretenimento integram a agenda do Gabinete Cidadão, projeto que leva serviços públicos essenciais desde saúde, documentação e assistência social, serviços ligados diretamente às comunidades. O modelo de atuação aproxima o vereador do cotidiano das pessoas, criando oportunidades de atendimento e convivência comunitária.

“O papel do vereador vai além das sessões da Câmara. Estar presente nas comunidades é compreender suas necessidades e contribuir com soluções. A alegria das crianças é um reflexo do nosso compromisso com o futuro da cidade”, declarou Castro.

Além de distribuir brinquedos, a equipe do Gabinete Cidadão vai oferecer orientações de saúde, vacinação, emissão de documentos e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. As atividades destacam a proposta do mandato de unir lazer e cidadania, reforçando o cuidado com crianças e adultos de diferentes bairros da capital.

O projeto contou com o suporte da deputada federal Socorro Neri, de voluntários e lideranças comunitárias, que ajudaram na organização das atividades e mobilização das famílias. A parceria reforça a importância da atuação conjunta entre mandatos políticos e sociedade civil na promoção de eventos sociais de grande alcance.