“Levaram tudo, menos nossa fé”: influenciadora pede ajuda após furto de loja em Rio Branco

Depois de ter o estabelecimento totalmente saqueado, a empreendedora iniciou campanha solidária e recebeu apoio de seguidores nas redes sociais

Quatro dias após ter sua loja arrombada e completamente furtada em Rio Branco, a influenciadora acreana Tay Peres voltou às redes sociais nesta segunda-feira (20) para pedir ajuda e anunciar uma campanha de recomeço. O estabelecimento, a Insano’s Store, especializada em roupas e acessórios, foi invadido na madrugada de quinta-feira (16), quando criminosos quebraram o muro, arrancaram grades, desligaram alarmes e levaram todos os produtos.

Relembre: Influenciadora tem loja furtada em Rio Branco e faz desabafo: “Sentimento é de impotência”

“Levaram tudo, mas não levaram nossa força, fé e vontade de recomeçar”, escreveu Tay em nova publicação. A influenciadora divulgou uma chave Pix para quem quiser contribuir financeiramente com a retomada da loja. O apelo rapidamente mobilizou amigos, clientes e seguidores, que deixaram centenas de mensagens de apoio e fé nos comentários.

As doações podem ser feitas via Pix: 01902576284 (Welton da Silva Ricardo).

Loja Insano’s Store ficou completamente vazia após furto; horas antes do crime, a influenciadora havia divulgado várias novidades da loja/Foto: Reprodução

“A glória da segunda casa vai ser bem maior que a primeira”, escreveu uma seguidora. Outra completou: “Vai ser restituído em milhares de vezes tudo que foi levado.”

A loja, que era fruto de investimento recente do casal Tay e Welton, ficou completamente vazia após o crime. Mesmo abalada, a empreendedora tem transformado o episódio em um movimento de esperança e solidariedade.

Veja o vídeo:

