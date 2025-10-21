Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros

A banda norte-americana Linkin Park, um dos maiores nomes do rock mundial desde 1996, se prepara para reencontrar os fãs brasileiros em novembro de 2025, com três apresentações no país. Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, os integrantes Mike Shinoda e Emily Armstrong celebraram o retorno e destacaram o carinho que têm pelo Brasil.

“Nós amamos o Brasil e nós sempre nos divertimos muito. A parte boa é o clima, as pessoas, a comida. É uma ótima combinação para nós”, brincou Mike Shinoda.

O músico comentou ainda que, embora muitas bandas elogiem o público brasileiro, há uma energia única nos shows do Linkin Park no país.

“O entusiasmo e a energia dos fãs são sempre intensos — e da nossa parte também. Estamos muito animados para voltar e poder estar aí novamente”, afirmou.

🔥 Nova fase da turnê From Zero

A vocalista Emily Armstrong, que estreou oficialmente com o grupo em 2024, também falou sobre a emoção de retornar.

“É algo que você quer viver de novo. Acho que não tivemos o suficiente da outra vez, então estou empolgada para fazer mais de um show desta vez. É muito especial, e sei que esses também serão.”

O Brasil foi escolhido no ano passado para marcar o lançamento do álbum From Zero, que deu nome à atual turnê e representou o fim de um hiato de sete anos após a morte de Chester Bennington, em 2017.

“Foi intencional lançar o álbum e tocar no Brasil ao mesmo tempo”, contou Mike Shinoda. “Sabemos o quanto o público brasileiro é cheio de energia e divertido. Foi uma comemoração memorável, com certeza.”

🎤 Agenda de shows no Brasil

A turnê From Zero passará por três capitais brasileiras em novembro:

Curitiba — 5/11

São Paulo — 8/11

Brasília — 11/11

Com Mike Shinoda, Emily Armstrong, Brad Delson, Dave Farrell, Colin Brittain e Joe Hahn, o Linkin Park promete shows marcados por emoção, nostalgia e a energia que sempre caracterizou a relação da banda com o público brasileiro.

Fonte: Metrópoles / Entrevista exclusiva com Mike Shinoda e Emily Armstrong

✍️ Redigido por ContilNet