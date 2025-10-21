Linkin Park celebra retorno e exalta energia única dos brasileiros

A banda norte-americana Linkin Park se consagrou como um dos grandes nomes do rock mundial. Desde 1996, o grupo coleciona hits por onde passa e um público fiel e engajado. Apesar do sucesso mundial, a banda mantém um carinho especial com os fãs brasileiros: em 2025, eles terão três oportunidades de ver os ídolos ao vivo no país.
Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, Mike Shinoda e Emily Armstrong falaram sobre a forte conexão do grupo com o público brasileiro. Embora já tenham se apresentado diversas vezes no país — a mais recente em São Paulo, em novembro de 2024, marcando a estreia de Emily como vocalista em solo nacional —, ambos destacam que sempre há algo novo a se esperar dessas apresentações.
“Nós amamos o Brasil e nós sempre nos divertimos muito. A parte boa é o clima, as pessoas, a comida. É uma ótima combinação para nós”, brincou Mike.
O músico também comentou que muitas bandas relatam experiências semelhantes após tocar no Brasil, mas destacou que há algo especial na conexão que o grupo tem com o público brasileiro. “O entusiasmo e a energia dos fãs são sempre intensos — e da nossa parte também. Estamos muito animados para voltar e por poder estar aí novamente”, afirmou.
Retorno ao Brasil marca nova fase da turnê
Apesar de estar no grupo há pouco mais de um ano, Emily Armstrong já sentiu de perto o carinho dos fãs brasileiros em 2024 — e diz que mal pode esperar para reviver a experiência. A cantora comemora o retorno ao país, agora com duas novas cidades no itinerário.
“É algo que você quer viver de novo. Acho que não tivemos o suficiente da outra vez, então estou empolgada para fazer mais de um show desta vez. É muito especial, e sei que esses também serão”, afirmou.
No ano passado, Mike, Emily e os outros integrantes da banda se apresentaram duas vezes em São Paulo. A escolha do Brasil para marcar o lançamento do álbum From Zero — que batiza a atual turnê — reforçou o carinho do grupo pelo público brasileiro. O disco representou o fim de um hiato de sete anos após a morte do vocalista Chester Bennington, em 2017.
“Foi intencional lançar o álbum e tocar no Brasil ao mesmo tempo”, contou Mike Shinoda. “Nossa equipe planejou dessa forma porque sabemos o quanto o público brasileiro é cheio de energia e divertido. Foi uma comemoração memorável, com certeza.”
Shinoda destacou ainda que essa conexão é algo que a banda quer manter viva. “Acho que não tivemos o suficiente quando estivemos em São Paulo. Então, estou animado por voltar e fazer mais de um show desta vez. Foi muito especial, e sei que esses também serão.”
Em novembro, Emily Armstrong, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Colin Brittain e Joe Hahn voltam ao Brasil para três apresentações da turnê From Zero: Curitiba (5/11), São Paulo (8/11) e Brasília (11/11).