Lô Borges fala sobre Santa Tereza, o Clube da Esquina e sua conexão

“As esquinas continuam vivas.” É assim que Lô Borges, um dos arquitetos do Clube da Esquina, define o sentimento que ainda o move mais de cinquenta anos após ter revolucionado a música brasileira ao lado de Milton Nascimento e Beto Guedes. O compositor mineiro é uma das grandes atrações do Festival Estilo Brasil, no dia 25 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, onde dividirá o palco com Beto Guedes e Sérgio Hinds, da banda O Terço, na turnê “Esquinas & Canções”.

O artista, que acaba de lançar o álbum Céu de Giz (2025), explica que suas raízes continuam fincadas no bairro que o formou.

“O bairro de Santa Tereza (BH), onde nasci e onde minha família vive até hoje, trouxe para mim — e ainda traz para artistas da nova geração — uma atmosfera especial e inspiradora. Foi ali, adolescente, que comecei a tocar violão nas esquinas para meus amigos. Ali foi meu aprendizado precoce”, relembra. A homenagem ao lugar veio em forma de canção, na faixa “Santa Tereza”, com letra de Zeca Baleiro.

Essa ponte entre o passado e o presente é algo que o próprio Lô reconhece com entusiasmo. “Mesmo que eu seja um artista da MPB, sempre tive essa pegada de rock em vários discos. As novas bandas foram lá, beberam dessa fonte e reinterpretaram à sua maneira — e assim a música caminha”, diz, citando Boogarins e Terno Rei como exemplos dessa renovação. Ele colaborou recentemente com o Terno Rei na faixa “Relógio”, símbolo desse diálogo intergeracional.

A mesma vitalidade se reflete na sua visão sobre o tempo e a criação. “Me considero um pavio aceso desde 1970”, afirma, em tom sereno, mas firme. A declaração ganha peso quando se olha para sua trajetória: em cinco décadas, o músico manteve uma produção constante, com fôlego renovado nos últimos anos.

O show em Brasília será, portanto, mais que uma celebração de carreira — será um reencontro com o espírito coletivo que marcou o Clube da Esquina e uma prova de que sua chama criativa segue acesa. “Acredito que músicas como Feira Moderna e Equatorial se mantêm vivas e atuais pelo caráter universal que conseguimos imprimir nelas. Fico feliz que cheguem a novas gerações”, diz Lô.

No palco, essa energia se mistura à força do rock progressivo de Sérgio Hinds e ao lirismo poético de Beto Guedes. Um trio que, juntos, sintetizam a essência do festival: a música brasileira como um movimento contínuo, feito de esquinas que permanecem vivas, iluminadas e em eterna transformação.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital