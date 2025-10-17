17/10/2025
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Seguidores especularam pedido de noivado, mas Ludmilla esclareceu que é anel de compromisso

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante compartilhou com seus seguidores um momento especial ao lado do namorado, Stephano Andrade. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela revelou os bastidores do encontro romântico, em um “get ready with me” (se arrume comigo), onde contava que havia sido convidada para um jantar e precisava escolher um look especial para a ocasião.

Durante o jantar, Ludmilla foi surpreendida com um anel, o que fez os fãs levantarem suspeitas de que se tratava de um pedido de noivado. As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais, com seguidores celebrando o gesto e comentando sobre o casal.

Em contato com a equipe, Ludmilla esclareceu que o presente não se trata de um anel de noivado, mas sim de um anel de compromisso.

“A todo o momento eu sinto o carinho e cuidado dele comigo, desde a primeira vez que nos vimos. Como as minhas seguidoras falam, ser amada aos berros é incrível!”, declarou.

Com bom humor, a influenciadora ainda completou dizendo que acredita no romantismo sem vergonha de ser brega:

“Relacionamentos são para ser clichês e bregas mesmo, e eu acho um máximo.” O casal recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos, com fãs destacando a sintonia e a leveza da relação.

