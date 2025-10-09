09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Lula venceria todos os rivais em eventual segundo turno, diz pesquisa Quaest

Pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais mostra presidente liderando cenários de confronto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os seus principais adversários em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 2 e 5 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

lula-defende-que-fintechs-“paguem-o-imposto-devido-a-esse-pais”

Pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais mostra presidente liderando cenários de confronto/Foto: Reprodução

O estudo analisou cenários de confronto entre Lula e diferentes candidatos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), além de outros nomes nacionais como Ciro Gomes, Ratinho Jr., Zema, Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. Os resultados se mantêm consistentes com a pesquisa anterior, publicada em setembro.

Cenários de segundo turno

  • Lula x Ciro Gomes: Lula lidera com 41%, contra 32% de Ciro; 24% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou que não votariam.

  • Lula x Jair Bolsonaro: Apesar da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, Lula aparece com 46%, ante 36% de Bolsonaro; 16% dos entrevistados votariam branco, nulo ou não votariam.

  • Lula x Tarcísio de Freitas: Lula tem 45%, Tarcísio 33%, e 19% optariam por branco, nulo ou não compareceriam. O governador paulista já demonstrou intenção de disputar a reeleição em São Paulo.

  • Lula x Michelle Bolsonaro: Lula lidera com 46%, enquanto Michelle alcança 34%; 18% declararam voto em branco, nulo ou não vão votar.

Demais cenários apresentam:

  • Lula x Ratinho Jr.: Lula aparece com 44%, Ratinho Jr. com 31%; 22% dos entrevistados optaram por branco, nulo ou não votariam.

  • Lula x Zema: Lula registra 47%, Zema 21%, e 18% declararam voto em branco, nulo ou ausência.

  • Lula x Ronaldo Caiado: Lula lidera com 46%, Caiado aparece com 31%; 20% optariam por branco, nulo ou não votar.

  • Lula x Eduardo Bolsonaro: Lula novamente tem 46%, Eduardo Bolsonaro 31%; 20% declararam branco, nulo ou ausência.

  • Lula x Eduardo Leite: Lula mantém 45%, Eduardo Leite 22%; 29% dos entrevistados indicaram branco, nulo ou não compareceriam às urnas.

O levantamento da Genial/Quaest representa uma tendência de Lula apresentar vantagem sobre adversários em cenários de segundo turno, repetindo padrões observados em pesquisas anteriores. A pesquisa foi realizada de forma presencial, garantindo maior confiabilidade nos dados, e revela ainda que a população brasileira mantém o presidente à frente de possíveis adversários em diferentes regiões e perfis políticos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost