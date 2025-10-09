Lula venceria todos os rivais em eventual segundo turno, diz pesquisa Quaest

Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os seus principais adversários em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 2 e 5 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O estudo analisou cenários de confronto entre Lula e diferentes candidatos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), além de outros nomes nacionais como Ciro Gomes, Ratinho Jr., Zema, Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. Os resultados se mantêm consistentes com a pesquisa anterior, publicada em setembro.

Cenários de segundo turno

Lula x Ciro Gomes: Lula lidera com 41%, contra 32% de Ciro; 24% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou que não votariam.

Lula x Jair Bolsonaro: Apesar da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, Lula aparece com 46%, ante 36% de Bolsonaro; 16% dos entrevistados votariam branco, nulo ou não votariam.

Lula x Tarcísio de Freitas: Lula tem 45%, Tarcísio 33%, e 19% optariam por branco, nulo ou não compareceriam. O governador paulista já demonstrou intenção de disputar a reeleição em São Paulo.

Lula x Michelle Bolsonaro: Lula lidera com 46%, enquanto Michelle alcança 34%; 18% declararam voto em branco, nulo ou não vão votar.

Demais cenários apresentam:

Lula x Ratinho Jr.: Lula aparece com 44%, Ratinho Jr. com 31%; 22% dos entrevistados optaram por branco, nulo ou não votariam.

Lula x Zema: Lula registra 47%, Zema 21%, e 18% declararam voto em branco, nulo ou ausência.

Lula x Ronaldo Caiado: Lula lidera com 46%, Caiado aparece com 31%; 20% optariam por branco, nulo ou não votar.

Lula x Eduardo Bolsonaro: Lula novamente tem 46%, Eduardo Bolsonaro 31%; 20% declararam branco, nulo ou ausência.

Lula x Eduardo Leite: Lula mantém 45%, Eduardo Leite 22%; 29% dos entrevistados indicaram branco, nulo ou não compareceriam às urnas.

O levantamento da Genial/Quaest representa uma tendência de Lula apresentar vantagem sobre adversários em cenários de segundo turno, repetindo padrões observados em pesquisas anteriores. A pesquisa foi realizada de forma presencial, garantindo maior confiabilidade nos dados, e revela ainda que a população brasileira mantém o presidente à frente de possíveis adversários em diferentes regiões e perfis políticos.