Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão

A mãe de Virgínia Fonseca, Margareth Serrão, chamou atenção dos internautas ao reagir a uma publicação sobre o romance entre Zé Felipe e Ana Castela. A empresária curtiu um post do colunista do Metrópoles que dizia:

“Namore alguém que te olhe apaixonado igual o Zé Felipe olha para a Ana Castela no Domingo Legal.”

Na imagem, o cantor aparecia visivelmente encantado enquanto a boiadeira se apresentava no programa do SBT.

A curtida de Margareth rapidamente viralizou nas páginas de fofoca, gerando debate entre os fãs de Virgínia. Enquanto alguns elogiaram o gesto como demonstração de maturidade e apoio à felicidade de todos os envolvidos, outros criticaram a atitude, apontando desconforto com a exposição do momento.

Diante da repercussão, Margareth apagou a curtida, mas o registro já havia se espalhado pelas redes sociais.

O episódio aconteceu após a primeira aparição pública do novo casal na TV, durante o Domingo Legal, no último domingo (19/10). O programa comandado por Celso Portiolli alcançou a melhor audiência do ano, com pico de 10 pontos, especialmente durante o quadro “Passa ou Repassa”, protagonizado por Zé Felipe e Ana Castela.

Além disso, a foto do beijo do casal rendeu mais de 1 milhão de visualizações nas redes do programa — um recorde histórico para a atração.

