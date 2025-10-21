21/10/2025
Mais de 114 mil famílias no Acre devem receber botijão de gás gratuito pelo programa Gás do Povo

O programa é voltado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com atualização cadastral de até 24 meses e renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$759)

Cerca de 114.483 famílias acreanas devem ser beneficiadas com a entrega gratuita de botijões de gás por meio do programa federal Gás do Povo, que amplia o atual Auxílio Gás. O valor de referência para o reembolso dos revendedores no Acre foi fixado em R$122,12, conforme portaria conjunta dos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia.

O programa é voltado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com atualização cadastral de até 24 meses e renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$759). A prioridade será para famílias que recebem o Bolsa Família, com renda per capita de até R$218.

De acordo com o Governo Federal, a previsão é que os primeiros botijões sejam entregues a partir da segunda quinzena de novembro, e que todos os beneficiários sejam contemplados até março de 2026. Ainda não há um cronograma oficial de distribuição.

Para receber o benefício, o responsável familiar deverá se dirigir a uma revenda credenciada de gás liquefeito de petróleo (GLP) e apresentar documento de comprovação do benefício, como o cartão do Bolsa Família ou o cartão da Caixa Econômica Federal, conforme previsto em contrato com a União.

A quantidade de botijões gratuitos que cada família poderá retirar por ano será determinada pelo número de integrantes: Famílias com duas a três pessoas: direito a três a quatro botijões por ano; e famílias com quatro ou mais pessoas: direito a seis botijões por ano.

Os auxílios não serão cumulativos e terão validade de acordo com o tamanho da família. Para grupos de duas a três pessoas, o benefício terá validade de três a quatro meses; já para famílias com quatro ou mais integrantes, a validade será de quatro meses a partir da disponibilização do voucher.

As revendas participantes deverão seguir as regras de identidade visual do programa, que incluem padronização em portarias, botijões, veículos e materiais de comunicação. O aplicativo do beneficiário indicará os pontos de revenda credenciados e mais próximos da residência.

Nos municípios que não possuem revendas credenciadas, o beneficiário deverá se deslocar até a cidade mais próxima onde houver estabelecimentos participantes do programa.

