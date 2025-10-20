Mais de 12 mil vagas: 21 editais de concursos públicos ainda podem ser lançados em outubro



O mês de outubro segue aquecido para quem busca uma vaga no serviço público. Segundo levantamento do Direção Concursos, 21 editais ainda podem ser publicados até o fim do mês, somando 12.710 vagas previstas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

As oportunidades contemplam órgãos federais, estaduais e municipais, com salários iniciais que podem chegar a R$ 36.792,84, dependendo do cargo e da instituição. Muitos dos certames já contam com banca organizadora definida e estão prestes a ser divulgados oficialmente.

Confira alguns dos principais concursos previstos para outubro:

Navegue pelo índice

As áreas mais aquecidas continuam sendo administração pública, segurança, área fiscal e bancária.

📅 Atenção, concurseiros: o mês ainda reserva grandes oportunidades, e acompanhar os diários oficiais e os sites das bancas é essencial para não perder prazos de inscrição.

Fonte: Direção Concursos / Gov.br / Editais oficiais

✍️ Redigido por ContilNet