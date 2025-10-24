Mais de 5 mil acreanos farão a prova do ‘Enem dos professores’ neste domingo; veja os horários

A Prova Nacional Docente (PND) será realizada pela primeira vez e conta com mais de um milhão de inscritos. O exame acontece neste domingo (26) em 720 cidades do Brasil, somando 1.086.914 participantes confirmados.

Entre os estados que aderiram ao exame está o Acre, com 5.988 inscritos nesta primeira edição.

Conhecida como o “Enem dos professores” ou “CNU dos professores”, a PND é destinada a estudantes de graduação em fase de conclusão, licenciados formados ou aqueles que desejam ingressar no magistério da rede pública por meio dos processos realizados por municípios e estados que aderiram à avaliação.

As provas seguirão o horário de Brasília:

• Portões abertos às 12h

• Fechamento dos portões às 13h

• Início às 13h30

• Término às 19h

Os locais de prova e a confirmação de inscrição já estão disponíveis no sistema PND. No cartão de confirmação constam todas as informações necessárias para a realização do exame.

A prova, com duração de 5 horas e 30 minutos, terá o mesmo formato da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das licenciaturas.

Conforme o edital do PND 2025, o exame será realizado em duas etapas: componente específico e formação geral de todos os docentes.

A avaliação será composta por 50 questões de múltipla escolha, voltadas aos conteúdos e habilidades das 17 áreas de licenciatura.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), São Paulo lidera o número de inscritos, com 253.895 participantes. Já Brasília e demais cidades do Distrito Federal somam 18.754.

O curso de Pedagogia é o que concentra o maior número de inscrições, totalizando 560.911 em todo o Brasil.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, informou que a rede pública poderá usar as notas como critério único ou complementar na seleção de docentes que realizarem a PND.

A PND integra o programa Mais Professores para o País, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no Brasil.