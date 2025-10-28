Mais de 70 acreanos aguardam transplante de rim ou fígado, diz Ministério da Saúde

Mais de 70 pessoas no Acre seguem na lista de espera por um transplante de rim ou fígado, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (27). Do total, 31 aguardam por um rim e 40 esperam por um fígado.

O número faz parte do levantamento nacional que aponta mais de 47 mil brasileiros na fila por algum tipo de transplante. No Acre, além das cirurgias de órgãos sólidos, há ainda 202 pacientes cadastrados à espera de transplante de córnea.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Acre realiza atualmente quatro modalidades de transplantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS): rim, fígado, córnea e tecido ósseo (musculoesquelético). Desde a criação do Programa Estadual de Transplantes, em 2006, até setembro deste ano, foram contabilizados 557 procedimentos — sendo 107 renais, 108 hepáticos, 340 de córnea e dois musculoesqueléticos.

Somente em 2025, já foram realizados 22 transplantes de rim, 13 de fígado e nove de córnea. A expectativa da Sesacre é que o número total ultrapasse 50 cirurgias até o fim do ano.

O Acre é o único estado da região Norte que realiza transplantes de fígado, o que o torna referência regional em procedimentos de alta complexidade. O trabalho é coordenado pela Sesacre em parceria com a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), onde as cirurgias são feitas.