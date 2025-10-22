Malha aérea do Acre registra mais de mil voos em setembro de 2025; Feijó lidera ranking

O Acre registrou 1.021 voos em setembro deste ano, segundo o Relatório de Controle Aeroportuário divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). O número mantém o ritmo de crescimento da malha aérea estadual, que já acumula 8.379 operações entre janeiro e setembro de 2025.

Os voos registrados no mês passado ocorreram em oito aeródromos administrados pelo governo do Estado. Feijó e Tarauacá lideraram o ranking, com 301 e 293 operações, respectivamente. Em seguida aparecem Marechal Thaumaturgo (134), Jordão (105), Porto Walter (90), Santa Rosa do Purus (57), Manoel Urbano (23) e Xapuri (18).

Do total de voos de setembro, 909 foram operações regulares, enquanto 102 tiveram como destino pacientes do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) durante o dia. Também foram registrados 4 TFD noturnos e 6 voos regulares noturnos. Nenhuma operação de helicóptero foi contabilizada no período.

Com base na média mensal, o Deracre estima que o Acre deve ultrapassar 10,4 mil voos até o fim de 2025, crescimento de cerca de 14,5% em relação ao ano passado, quando foram registradas 9.162 operações. Em 2023, o número foi de 7.123 voos. Somando os três anos, o total geral chega a 24.664 operações aéreas no estado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o avanço nos números reflete o compromisso do governo Gladson Cameli em garantir acesso e conectividade entre as regiões mais distantes. “Estamos fortalecendo a aviação regional com mais qualidade e segurança, assegurando que a população de áreas isoladas também tenha mobilidade e acesso a serviços essenciais”, afirmou.