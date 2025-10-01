01/10/2025
Marina Silva se encontra com o Papa Leão XIV e o convida para a COP 30

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esteve no Vaticano nesta quarta-feira (1) para participar da Conferência Espalhando Esperança, evento que celebra os 10 anos da Encíclica Laudato si’, documento do Papa sobre o cuidado com a Casa Comum.

Durante seu discurso, a ministra reforçou a necessidade de união global diante da crise climática | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, Marina registrou o encontro com o pontífice e destacou a relevância da iniciativa.

“Uma honra encontrar hoje o Papa Leão XIV e participar como uma das oradoras da Conferência Espalhando Esperança, que marca o 10º aniversário da Encíclica Laudato si’. O mundo vive um contexto geopolítico desafiador, no qual movimentos como o da ‘Laudato Si’ se tornam ainda mais importantes para dar sentido de urgência ao enfrentamento à mudança do clima”, escreveu em uma publicação.

Durante seu discurso, a ministra reforçou a necessidade de união global diante da crise climática e aproveitou para convidar pessoalmente o Papa a participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém do Pará.

