Martinho da Vila: Do quintal do subúrbio ao Festival Estilo Brasil

Poucos artistas representam o samba com tanta autenticidade quanto Martinho da Vila. Cantor, compositor e escritor, o ícone da música brasileira será uma das atrações do Festival Estilo Brasil, que acontece no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no dia 31 de outubro. Além de levar sucessos consagrados, Martinho revive no palco as memórias das rodas de samba que, nos quintais do subúrbio carioca, deram origem ao pagode — gênero que ajudou a moldar a identidade musical do país.

Compre seu ingresso! “O pagode nasceu de quintal em quintal e ganhou o Brasil”, costuma dizer o artista, com o sorriso tranquilo de quem viu a história acontecer de perto.

Nos anos 1970, o samba encontrava novos caminhos nos encontros informais da Zona Norte do Rio, embalados por batuque, cerveja e poesia popular. Foi ali que Martinho e outros sambistas criaram um ambiente fértil para a invenção como um espaço de liberdade, amizade e som.

Essas rodas contaram com a generosidade de anfitriões lendários, como Dona Doca, Seu Zé da Light e Maria, mulher do Bastião, que abriram suas casas para os músicos e o público. “Era uma festa tão envolvente que até o mais sério acabava sambando”, lembra Martinho.

Desse ambiente de partilha nasceram inovações musicais fundamentais. O grupo Fundo de Quintal introduziu o tantã (criado por Sereno) e o repique de mão (adaptado por Ubirany), instrumentos que trouxeram novas batidas e texturas ao samba. O movimento revelou talentos como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Guineto, Sombrinha e Zeca Pagodinho — todos influenciados pela visão generosa e inventiva de Martinho.

No Festival Estilo Brasil, o bamba revisita essa história com alegria e reverência. O show promete ser uma verdadeira aula de samba, misturando a energia dos quintais cariocas com o refinamento da grande MPB, um encontro de gerações e ritmos que celebra o samba em sua forma mais viva.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos Cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital