Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça

Após uma semana de memes, comentários e especulações nas redes sociais, o ator Mateus Solano quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o suposto “tapa no celular” de uma espectadora durante a apresentação da peça “O Figurante”, em Santa Rosa (RS).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou o ocorrido com bom humor e ironia:

“E atenção, pronunciamento mais que especial finalmente veio a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil, o mundo parou para comentar sobre o tapa mais famoso desde o ‘tapa na pantera’. Sim, o tapa desse que vos fala.”

🎬 O que realmente aconteceu

Solano negou ter agredido alguém ou batido no celular da espectadora. Segundo o ator, ele apenas retirou o aparelho de forma teatral, sem interromper a cena.

“O que eu fiz foi agir como um trombadinho: rapidamente peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona. Não dei tapa em ninguém, nem no celular, nem em pessoa alguma.”

O ator contou ainda que o público não sabia que o espetáculo estava sendo filmado para o diretor, que mora em Portugal.

“De tempos em tempos, a gente precisa filmar o espetáculo para mandar para o diretor, para ele poder me dirigir. E não é que foi justamente no dia do tapa que a gente estava filmando? Portanto, eu tenho provas.”

🎭 Reflexão sobre o público e o teatro

Solano aproveitou o momento para levantar um debate sobre o comportamento do público em apresentações teatrais, especialmente o uso de celulares durante as sessões.

“Achei o máximo a gente poder levantar essa questão da falta de educação do público, os limites de um e do outro — o limite de quem está na plateia e o de quem está no palco. É muito importante, tanto para quem está em cena quanto para quem está assistindo, entender que o teatro é um momento único e não captável.”

Com leveza e bom humor, o ator encerrou o vídeo dizendo que transformou o episódio em uma oportunidade de reflexão sobre o respeito e a atenção no teatro.

Fonte: Redes sociais de Mateus Solano / Peça “O Figurante” / Portal Léo Dias

✍️ Redigido por ContilNet