Mazinho anuncia que área da Expo Fronteira pode ser doada em definitivo a Assis Brasil

Durante a abertura do rodeio que marcou o último dia da Expo Fronteira 2025, o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, representando a deputada federal Meire Serafim, anunciou uma notícia que pode representar um grande avanço para o município de Assis Brasil.

Em seu discurso, Mazinho revelou que, após reuniões com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, existe a possibilidade de o terreno onde a Expo Fronteira está sendo realizada ser oficialmente destinado ao município. Segundo ele, o espaço poderá ser entregue em definitivo à cidade, desde que o projeto seja apresentado e aprovado pelos órgãos federais competentes.

“Esse é um passo importante para garantir que eventos como a Expo Fronteira tenham um espaço próprio e estruturado, gerando mais oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento local”, destacou Mazinho.

A proposta foi recebida com entusiasmo pelas autoridades e pelo público presente, que reconhecem o impacto positivo da feira para a economia, a cultura e o turismo da tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Caso a doação seja concretizada, o espaço poderá se consolidar como sede oficial das próximas edições da Expo Fronteira, impulsionando ainda mais o crescimento da região.