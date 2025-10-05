05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Mazinho anuncia que área da Expo Fronteira pode ser doada em definitivo a Assis Brasil

O espaço poderá ser entregue em definitivo à cidade, desde que o projeto seja apresentado e aprovado pelos órgãos federais competentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante a abertura do rodeio que marcou o último dia da Expo Fronteira 2025, o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, representando a deputada federal Meire Serafim, anunciou uma notícia que pode representar um grande avanço para o município de Assis Brasil.

A proposta foi recebida com entusiasmo pelas autoridades e pelo público presente/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Em seu discurso, Mazinho revelou que, após reuniões com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, existe a possibilidade de o terreno onde a Expo Fronteira está sendo realizada ser oficialmente destinado ao município. Segundo ele, o espaço poderá ser entregue em definitivo à cidade, desde que o projeto seja apresentado e aprovado pelos órgãos federais competentes.

“Esse é um passo importante para garantir que eventos como a Expo Fronteira tenham um espaço próprio e estruturado, gerando mais oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento local”, destacou Mazinho.

A proposta foi recebida com entusiasmo pelas autoridades e pelo público presente, que reconhecem o impacto positivo da feira para a economia, a cultura e o turismo da tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Caso a doação seja concretizada, o espaço poderá se consolidar como sede oficial das próximas edições da Expo Fronteira, impulsionando ainda mais o crescimento da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost