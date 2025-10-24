Mazinho Serafim se reúne com Renata Abreu e decide que vai disputar eleição pelo Podemos

O ex-prefeito de Sena Madureira, empresário Mazinho Serafim, esteve em Brasília nesta semana para acompanhar a agenda de trabalho da deputada federal Meire Serafim, sua esposa. A visita foi uma oportunidade para Mazinho ouvir as demandas de prefeitos e secretários municipais do Acre, reforçando a atuação da parlamentar em favor dos municípios.

Mazinho destacou o histórico de parceria, lembrando que, durante sua gestão, a deputada Meire foi fundamental para a realização de obras essenciais. Ele citou pavimentações asfálticas e de tijolos, construção de pontes, unidades de saúde e programas de assistência social, que beneficiaram tanto a zona rural quanto a urbana de Sena Madureira.

A agenda incluiu reuniões com o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, e o secretário municipal de saúde de Rio Branco, Renan Biths. Paralelamente, o casal se reuniu com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, onde foi garantida a permanência de Mazinho no partido e a possível migração de Meire Serafim para a bancada do partido em 2026.

Com planos de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados no lugar da esposa, Mazinho Serafim tem se empenhado em acompanhar de perto o trabalho parlamentar. Seu foco é dar continuidade ao apoio com destinação de recursos para os municípios acreanos, sem deixar de lado os que mais necessitam no interior do Acre.

Olhando para frente, Mazinho Serafim defende uma visão de desenvolvimento para o Acre que une o potencial agrícola à infraestrutura. Ele acredita que esta é a fórmula para aquecer a economia local e, de forma decisiva, garantir a geração de emprego e oportunidades para toda a população.