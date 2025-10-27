‘Médico das Blogueiras’ surpreende ao revelar perda de 13 kg após comentário de paciente

O ginecologista Dr. Radson Araújo, conhecido como médico de blogueiras e especialista em terapia hormonal na menopausa, chamou atenção de seus mais de 60 mil seguidores no Instagram ao compartilhar sua própria transformação corporal. Em um post recente, ele revelou ter perdido 13 kg e refletiu sobre a importância da coerência entre vida pessoal e prática clínica.

Na postagem, Dr. Radson explicou que a mudança começou após atender uma paciente que se preparava para engravidar. “Ela estava acima do peso, e eu falei sobre mudança de hábitos, sobre ajustar o metabolismo antes da gestação. Ela olhou pra mim… e riu. Aquele riso me atravessou”, contou. O episódio fez o médico perceber que não vivia aquilo que pregava aos pacientes.

A partir desse momento, Dr. Radson iniciou um processo de transformação: corrida, alimentação equilibrada e rotina estruturada. “Um passo de cada vez. Fui construindo uma nova versão de mim”, afirmou. Meses depois, a mesma paciente voltou e se surpreendeu com a mudança do médico, reconhecendo que o comentário inicial dela foi um impulso para a sua evolução.

O ginecologista ressaltou que a experiência trouxe benefícios além da estética. “Mais disposição, mais paciência, menos ansiedade e mais conexão com as pessoas que eu amo. Hoje corro por coerência, por propósito e por saúde. Não dá pra ensinar o que a gente não vive. Dá pra falar, mas não pra inspirar”, escreveu.

Dr. Radson Araújo utiliza seu perfil no Instagram para compartilhar não apenas aspectos de sua prática médica, mas também reflexões sobre estilo de vida, saúde mental e bem-estar, inspirando seguidores a adotarem hábitos mais saudáveis e coerentes com seus objetivos.