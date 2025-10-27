Médico legista explica possível relação entre “síndrome de Lázaro” e caso do bebê José Pedro

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (27), o médico legista Ítalo Maia falou sobre o caso do bebê José Pedro, que morreu na UTI neonatal do Hospital da Criança, em Rio Branco, na noite de domingo (26). O recém-nascido foi resgatado com vida momentos antes de ser enterrado, cerca de 12 horas após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, no último sábado (25).

Ele destacou que o episódio pode ter características semelhantes à chamada síndrome de Lázaro, um fenômeno raro em que ocorre uma “autorressuscitação” espontânea após tentativas de reanimação. “Normalmente, essa síndrome acontece em situações em que o paciente acaba de ser reanimado. A pessoa passa por procedimentos e uso de medicações, é declarada morta, mas minutos depois pode apresentar sinais vitais novamente”, disse.

No entanto, segundo Ítalo Maia, ainda é cedo para afirmar qualquer conclusão sobre o caso. “A gente tem que analisar. Ainda precisamos fazer a avaliação dos documentos hospitalares e de todo o contexto clínico. Essas análises ainda não foram concluídas”, explicou o legista.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), José Pedro morreu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de sepse e choque séptico. Em nota, o órgão afirmou que todos os cuidados possíveis foram prestados, mas o quadro clínico do bebê era extremamente delicado.

A Sesacre informou ainda que a equipe médica envolvida no atendimento inicial foi afastada temporariamente, como medida de transparência durante a apuração interna. A Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar se houve falha profissional no caso.

O recém-nascido passa por exames cadavéricos no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, que devem ser concluídos ainda nesta segunda-feira, que deverão determinar precisamente a causa da morte do bebê.