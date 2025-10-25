‘Síndrome de Lázaro’ pode explicar caso de bebê que voltou à vida 12 horas após ser declarado morto

A médica Mariana Colodetti, neonatologista da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, afirmou neste sábado (25), ao ContilNet, que ainda não é possível confirmar o que levou o bebê José Pedro a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto.

No entanto, ela não descartou a possibilidade de se tratar de um fenômeno conhecido como Síndrome de Lázaro, uma ocorrência médica raríssima, em que o coração volta a bater espontaneamente após o óbito ser constatado.

Durante a coletiva de imprensa, a profissional explicou que qualquer conclusão depende de uma investigação técnica e minuciosa. “A gente não consegue afirmar agora. Junto com a equipe e com a análise de prontuários, a gente vai conseguir ter uma certeza disso. Não dá pra definir neste momento se é ou não um caso assim”, declarou.

Síndrome de Lázaro

A chamada Síndrome de Lázaro é descrita em poucos casos no mundo. O fenômeno pode ocorrer minutos após a interrupção dos batimentos cardíacos, quando há um retorno espontâneo da circulação sanguínea. Embora mais comum em pacientes adultos submetidos a reanimações, há relatos raríssimos em recém-nascidos, o que exige investigação detalhada.

Um estudo do International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR) ,aponta que até 2022 existiriam cerca de 76 casos espalhados por 27 países, com idades dos pacientes variando de 9 meses a 97 anos, e com diferentes durações de ressuscitação ou ausência dela.

O recém-nascido

A médica afirma que, independentemente da causa, o bebê está recebendo toda a assistência necessária. “O importante é que ele está vivo, estável e sob todos os cuidados. O restante será apurado pelas equipes médicas e administrativas”, disse.

O caso, que gerou grande comoção social, segue sendo investigado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e pela Polícia Civil, que devem ouvir os profissionais envolvidos no parto e revisar os procedimentos adotados.