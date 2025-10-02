02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Mega-Sena 2922: loteria acumula e pode pagar R$ 12 milhões no sábado

Mais de mil apostas garantiram premiação parcial; veja números sorteados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O concurso 2922 da Mega-Sena paga R$ 7.084.833,28 na noite desta quinta-feira (2).

Os números sorteados foram: 04 – 23 – 30 – 39 – 40 – 41

Aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo acumula e pode pagar R$ 12 milhões no sorteio de sábado (4)

Mas nem todos mundo saiu de mãos vazias. Mais de mil apostas garantiram premiações parciais, sendo:

  • 5 acertos (quina): 13 apostas ganhadoras, faturando R$ 97.420,54 cada;
  • 4 acertos (quadra): 1.454 apostas ganhadoras, R$ 1.435,75.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

  • 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
  • 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
  • 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
  • 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
  • 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost