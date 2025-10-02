Mega-Sena 2922: loteria acumula e pode pagar R$ 12 milhões no sábado

O concurso 2922 da Mega-Sena paga R$ 7.084.833,28 na noite desta quinta-feira (2).

Os números sorteados foram: 04 – 23 – 30 – 39 – 40 – 41

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo acumula e pode pagar R$ 12 milhões no sorteio de sábado (4)

Mas nem todos mundo saiu de mãos vazias. Mais de mil apostas garantiram premiações parciais, sendo:

5 acertos (quina): 13 apostas ganhadoras, faturando R$ 97.420,54 cada;

4 acertos (quadra): 1.454 apostas ganhadoras, R$ 1.435,75.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

13% entre os acertadores de 5 números (Quina);

15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).