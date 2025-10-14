Mega-Sena: loteria acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quinta (16)

O concurso 2927 da Mega-Sena paga R$ 32.986.238,51 na noite desta terça-feira (14).

Os números sorteados foram: 11 – 27 – 34 – 55 – 56 – 58

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sorteio da quinta-feira (16).

Mas nem todos mundo saiu de mãos vazias. Mais de 3 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo: