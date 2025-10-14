14/10/2025
Mega-Sena: loteria acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quinta (16)

Mais de 3 mil apostas garantiram premiações parciais; veja números sorteados

O concurso 2927 da Mega-Sena paga R$ 32.986.238,51 na noite desta terça-feira (14).

Os números sorteados foram: 11 – 27 – 34 – 55 – 56 – 58

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sorteio da quinta-feira (16).

Bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 6/Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mas nem todos mundo saiu de mãos vazias. Mais de 3 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo:

  • 5 acertos (quina): 43 apostas ganhadoras, faturando R$ 45.167,65 cada;
  • 4 acertos (quadra): 3.322 apostas ganhadoras, R$ 963,70.

    Premiação

    O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

    • 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
    • 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
    • 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
    • 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
    • 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

    Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

    Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

