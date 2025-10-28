Mesmo com o MDB perto de Mailza, Alan quer o partido em seu palanque em 2026

Mesmo com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) já quase embarcando na base de apoio à candidatura da vice-governadora Mailza Assis na disputa pelo Governo do Acre em 2026, o senador Alan Rick ainda espera que o partido esteja com ele nas próximas eleições.

A afirmação foi dada durante entrevista concedida ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (28).

“Eu tenho o maior respeito pelo MDB, um partido que tem uma história linda no Acre, de grandes gestores. Cito aqui, claro, o grande nome do MDB na sua história: o ex-governador, senador, prefeito e deputado federal Flaviano Melo. Um homem que fez saneamento, construiu estradas, investiu em hospitais e em estradas vicinais — que são os nossos ramais —, investiu em infraestrutura como poucos. Ele realmente marcou uma história muito bonita”, disse.

“É óbvio que eu quero o MDB do nosso lado. Quero o Vagner [Sales], a Antônia [Sales], a Jéssica [Sales], o Aldemir, o João Correia, todo aquele time. Vou parar de falar aqui para não cometer a injustiça de deixar alguém de fora. Quero todo esse time conosco. São pessoas que têm grande valor para a nossa política, deram sua contribuição e podem ajudar. Mas, obviamente, a escolha é do partido, a escolha é do MDB”, continuou.

Alan ressaltou ainda que o partido tem “grandes quadros e um grande potencial eleitoral”.

“Olha a votação da Jéssica, olha a votação do Marcus Alexandre. São dois grandes nomes: um ex-prefeito e uma ex-deputada federal brilhante, dedicada, que foi minha colega. Trabalhamos juntos, lado a lado, em muitas pautas. Tenho grande admiração pela Jéssica, como também admiro muito o trabalho do Marcus. Veja os nossos vereadores do MDB: que belo trabalho de fiscalização, de questionamento, que o vereador Eber Machado tem feito, assim como o vereador Neném Almeida e o vereador Fábio Araújo. São combativos, inteligentes e procuram atender aos anseios da população de Rio Branco. Então, é um grupo muito importante”, acrescentou.

O senador afirmou ainda que, ao contrário do Governo, não tem cargos a oferecer ao MDB em troca de apoio, mas tem trabalho a apresentar.

“Você falou desse namoro com o MDB e do oferecimento de cargos. O Governo do Estado oferecendo cargos é do jogo. O governo tem a máquina, o governo tem os cargos — vai oferecer o que tem. Eu tenho trabalho, eu tenho um projeto para o Acre. Eu vou oferecer o que eu tenho. Não tenho cargos, mas tenho amor pelo meu Estado. Eu sou acreano do pé rachado. Eu conheço a realidade do meu povo, visito os municípios e ouço a minha comunidade”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: