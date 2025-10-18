Michelle celebra 15 anos da filha e cita “injustiça” pela prisão domiciliar de Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou suas redes sociais para parabenizar a filha Laura Bolsonaro, que completa 15 anos neste sábado (18/10). Na publicação feita no Instagram, Michelle lamentou que a festa da caçula não pudesse ser celebrada da maneira que desejava, mencionando uma “injustiça” — em referência à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desde 4 de agosto, em Brasília (DF).

O aniversário de Laura será celebrado em um almoço restrito com familiares e amigos no Jardim Botânico, local autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para visitas familiares. Michelle, na postagem, recordou o dia do nascimento da filha e demonstrou preocupação com a exposição que a adolescente vem enfrentando.

“Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, escreveu a ex-primeira-dama. Ela também ressaltou o orgulho que sente pela filha, descrevendo Laura como “a Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo”.

Michelle relembrou ainda detalhes do nascimento da filha, ocorrido antes da data prevista, e agradeceu aos médicos responsáveis pelo parto. A postagem enfatiza fé e esperança, destacando que, mesmo diante de dificuldades, confia na justiça divina: “Que dor no meu coração ver você ser tão exposta… Hoje, oro para que você, filha, tenha entendimento de que a nossa verdadeira alegria vem do nosso amado Senhor!”

A ex-primeira-dama encerrou a mensagem reafirmando proteção e amor incondicional à filha: “Você é profundamente amada por toda a sua família. E pode ter certeza de uma coisa, filha: eu serei uma leoa para proteger você, sempre que for preciso. Ninguém toca naquilo que Deus me confiou!”