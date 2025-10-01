Michelle Melo cobra prioridades: pagamento dos servidores em dia antes de shows milionários no Acre

Na manhã desta quarta-feira (1), durante sessão na Assembleia Legislativa, a deputada Michelle Melo voltou a defender os servidores públicos e os fornecedores que sofrem com atrasos nos pagamentos por parte do governo.

A parlamentar lamentou a informação de que a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria impedindo avanços como a valorização dos servidores, o chamamento de concursados e a realização de novos concursos. Para a Deputada, no entanto, isso é uma questão de prioridade: “Se 20 ou 30 cargos comissionados fossem reposicionados, já seria possível abrir espaço no orçamento para valorizar o funcionalismo público. É uma questão de escolha do governo”, afirmou.

Dra. Michelle também lembrou que desde março tramita na Aleac um projeto de sua autoria que proíbe a realização de shows milionários quando houver atrasos em folhas de pagamento, gratificações, plantões extras ou dívidas com fornecedores.

“O Acre não precisa de festas milionárias que beneficiam poucos. Precisa de salários em dia, gratificações pagas, do PCCR da saúde aprovado, valorização da educação e respeito aos fornecedores que estão à beira da falência porque não recebem do Estado”, destacou.

Segundo ela, a proposta busca trazer clareza às prioridades: “Esse projeto é uma tentativa de frear o desgoverno. O servidor, o fornecedor e a população precisam estar em primeiro lugar.”