13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Modelo e estudante de medicina é encontrada morta com a filha em apartamento

Corpos de mãe e filha foram encontrados em cômodos diferentes do apartamento na Barra da Tijuca

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A modelo e estudante de medicina Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e a filha, Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O caso foi descoberto depois que vizinhos notaram um forte odor vindo do imóvel e acionaram os bombeiros na sexta-feira (10).

De acordo com o registro da ocorrência, os corpos estavam em cômodos diferentes da residência. A causa das mortes ainda não foi informada, e a Polícia Civil mantém sigilo sobre as linhas de investigação. Em nota enviada ao portal UOL, o órgão informou apenas que “as diligências estão em andamento”. A apuração está sob responsabilidade do 16º Distrito Policial da Barra da Tijuca.

Corpos de mãe e filha foram encontrados em cômodos diferentes do apartamento na Barra da Tijuca/Foto: Reprodução

Lidiane era natural de Santa Cecília (SC), município localizado a cerca de 300 quilômetros de Florianópolis, e havia se mudado para o Rio há mais de cinco anos. Segundo familiares, Miana passou a morar com a mãe recentemente.

Nas redes sociais, Lidiane compartilhava sua rotina como modelo e estudante de medicina em uma universidade particular da capital fluminense. Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ela costumava publicar registros do dia a dia e momentos com a filha.

Os corpos de mãe e filha foram velados no domingo (12) e sepultados no Cemitério Municipal de Santa Cecília, em meio a grande comoção de familiares e amigos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost