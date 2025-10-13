Modelo e estudante de medicina é encontrada morta com a filha em apartamento

A modelo e estudante de medicina Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e a filha, Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O caso foi descoberto depois que vizinhos notaram um forte odor vindo do imóvel e acionaram os bombeiros na sexta-feira (10).

De acordo com o registro da ocorrência, os corpos estavam em cômodos diferentes da residência. A causa das mortes ainda não foi informada, e a Polícia Civil mantém sigilo sobre as linhas de investigação. Em nota enviada ao portal UOL, o órgão informou apenas que “as diligências estão em andamento”. A apuração está sob responsabilidade do 16º Distrito Policial da Barra da Tijuca.

Lidiane era natural de Santa Cecília (SC), município localizado a cerca de 300 quilômetros de Florianópolis, e havia se mudado para o Rio há mais de cinco anos. Segundo familiares, Miana passou a morar com a mãe recentemente.

Nas redes sociais, Lidiane compartilhava sua rotina como modelo e estudante de medicina em uma universidade particular da capital fluminense. Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ela costumava publicar registros do dia a dia e momentos com a filha.

Os corpos de mãe e filha foram velados no domingo (12) e sepultados no Cemitério Municipal de Santa Cecília, em meio a grande comoção de familiares e amigos.