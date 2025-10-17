17/10/2025
Monte Everest: a montanha onde o sonho e a morte se cruzam

As condições extremas, como o frio intenso e a baixa concentração de oxigênio, transformaram a montanha em um verdadeiro cemitério gelado

Mais de 300 pessoas já perderam a vida na tentativa de alcançar o topo do Monte Everest. As condições extremas, como o frio intenso e a baixa concentração de oxigênio, transformaram a montanha em um verdadeiro cemitério gelado, onde muitos corpos permanecem preservados pelo gelo há décadas.

A partir dos 8 mil metros de altitude, inicia-se a chamada “zona da morte”, uma área onde a sobrevivência humana é severamente comprometida/Foto: Reprodução

A partir dos 8 mil metros de altitude, inicia-se a chamada “zona da morte”, uma área onde a sobrevivência humana é severamente comprometida. Nesse ponto crítico, até mesmo os alpinistas mais experientes enfrentam riscos constantes, e alguns dos corpos deixados pelo caminho tornaram-se referências de rota para quem continua a escalada.

Apesar do perigo evidente, todos os anos centenas de pessoas seguem rumo ao cume. Motivadas pelo sonho, pela superação ou pela busca de algo mais profundo, insistem em desafiar os limites impostos pela montanha mais alta do planeta.

