Moradores registram enchente expressiva no alto rio Iaco, em Sena Madureira

Os moradores do alto rio Iaco, precisamente da aldeia Cachoeira, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (3) com um aumento considerável no volume das águas. Isso ocorreu devido as chuvas dos últimos dias.

Há pouco tempo, os ribeirinhos vinham enfrentando muitas dificuldades para navegar de barcos em razão da seca do rio. “É algo realmente surpreendente para essa época do ano, mas, de toda maneira, melhorou para a gente viajar”, destacou um morador da aldeia.

Como se trata de um local muito distante, essa cheia ainda não foi verificada no porto de Sena Madureira. Conforme relatório da Defesa Civil Municipal, nesta sexta-feira a régua amanheceu medindo apenas 1,10 metros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros.

Veja o vídeo: