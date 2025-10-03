03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa e viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Moradores registram enchente expressiva no alto rio Iaco, em Sena Madureira

Como se trata de um local muito distante, essa cheia ainda não foi verificada no porto de Sena Madureira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Os moradores do alto rio Iaco, precisamente da aldeia Cachoeira, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (3) com um aumento considerável no volume das águas. Isso ocorreu devido as chuvas dos últimos dias.

Há pouco tempo, os ribeirinhos vinham enfrentando muitas dificuldades para navegar de barcos em razão da seca do rio. “É algo realmente surpreendente para essa época do ano, mas, de toda maneira, melhorou para a gente viajar”, destacou um morador da aldeia.

Moradores registram enchente expressiva no alto rio Iaco, em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Como se trata de um local muito distante, essa cheia ainda não foi verificada no porto de Sena Madureira. Conforme relatório da Defesa Civil Municipal, nesta sexta-feira a régua amanheceu medindo apenas 1,10 metros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost