24/04/2026
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Projeto ‘Pão na Estrada’ leva qualificação profissional aos municípios do Acre

Projeto lançado na Fieac utiliza unidade móvel para levar cursos práticos de panificação diretamente às cidades acreanas

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/04/2026 às 13:29
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Projeto ‘Pão na Estrada’ leva qualificação profissional aos municípios do Acre
Autoridades e parceiros se reúnem na Fieac para dar início oficial à expansão do projeto para seis novos município/ Foto: Assessoria/Fieac

Uma nova rota de desenvolvimento econômico começou a ser traçada no Acre. O governo do Estado, via Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), oficializou nesta quinta-feira (23) o lançamento do projeto Pão na Estrada. A iniciativa, apresentada na sede da Fieac, em Rio Branco, tem como missão levar qualificação profissional de alto nível para o setor de panificação em diversos municípios.

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O diferencial do projeto é a mobilidade: uma unidade móvel do Senai funciona como uma escola itinerante, estacionando nas cidades para oferecer formação prática. O pontapé inicial ocorreu em Senador Guiomard, onde 40 alunos já receberam seus certificados e estão prontos para atuar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio.

Conexão com o mercado local

Mais do que apenas ensinar receitas, o projeto foca na demanda real de cada localidade. Segundo o diretor regional do Senai, César Dotto, a equipe conversa com empresários locais para entender as carências de cada região antes de iniciar as aulas. “Isso faz com que o aluno já saia preparado para atender aquela realidade específica”, explicou. Após a experiência bem-sucedida em Senador Guiomard, outras seis cidades do interior já estão no cronograma para receber a unidade móvel.

Para o titular da Seict, Márcio Agiolfi, o Pão na Estrada segue a diretriz da governadora Mailza Assis de descentralizar o desenvolvimento. “Quando levamos a formação para perto das pessoas, criamos condições reais para que elas iniciem ou ampliem um negócio, movimentando a economia local”, destacou.

Fortalecimento do setor

O projeto é fruto de uma ampla articulação que envolve o Sebrae, o Sindpan e conta com o suporte financeiro de emenda parlamentar do deputado federal José Adriano. Para o setor industrial, a iniciativa resolve um problema histórico: a escassez de mão de obra qualificada fora da capital.

Para quem está na ponta, como a aluna Thais Silva, a capacitação mudou a visão sobre a produção. “O curso fez a gente olhar para detalhes que fazem diferença na qualidade do que é oferecido”, afirmou. Com o apoio técnico e o incentivo ao empreendedorismo, o “Pão na Estrada” promete transformar o padrão da panificação acreana e fortalecer as cadeias produtivas municipais.

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