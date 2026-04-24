Uma nova rota de desenvolvimento econômico começou a ser traçada no Acre. O governo do Estado, via Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), oficializou nesta quinta-feira (23) o lançamento do projeto Pão na Estrada. A iniciativa, apresentada na sede da Fieac, em Rio Branco, tem como missão levar qualificação profissional de alto nível para o setor de panificação em diversos municípios.

O diferencial do projeto é a mobilidade: uma unidade móvel do Senai funciona como uma escola itinerante, estacionando nas cidades para oferecer formação prática. O pontapé inicial ocorreu em Senador Guiomard, onde 40 alunos já receberam seus certificados e estão prontos para atuar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio.

Conexão com o mercado local

Mais do que apenas ensinar receitas, o projeto foca na demanda real de cada localidade. Segundo o diretor regional do Senai, César Dotto, a equipe conversa com empresários locais para entender as carências de cada região antes de iniciar as aulas. “Isso faz com que o aluno já saia preparado para atender aquela realidade específica”, explicou. Após a experiência bem-sucedida em Senador Guiomard, outras seis cidades do interior já estão no cronograma para receber a unidade móvel.

Para o titular da Seict, Márcio Agiolfi, o Pão na Estrada segue a diretriz da governadora Mailza Assis de descentralizar o desenvolvimento. “Quando levamos a formação para perto das pessoas, criamos condições reais para que elas iniciem ou ampliem um negócio, movimentando a economia local”, destacou.

Fortalecimento do setor

O projeto é fruto de uma ampla articulação que envolve o Sebrae, o Sindpan e conta com o suporte financeiro de emenda parlamentar do deputado federal José Adriano. Para o setor industrial, a iniciativa resolve um problema histórico: a escassez de mão de obra qualificada fora da capital.

Para quem está na ponta, como a aluna Thais Silva, a capacitação mudou a visão sobre a produção. “O curso fez a gente olhar para detalhes que fazem diferença na qualidade do que é oferecido”, afirmou. Com o apoio técnico e o incentivo ao empreendedorismo, o “Pão na Estrada” promete transformar o padrão da panificação acreana e fortalecer as cadeias produtivas municipais.