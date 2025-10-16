Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos

Morreu nesta quinta-feira (16/10) o guitarrista Ace Frehley, um dos fundadores da lendária banda de rock Kiss, aos 74 anos.

De acordo com o site TMZ, a causa da morte foi uma hemorragia cerebral.

Semanas antes, o artista havia sofrido uma queda em seu estúdio, o que teria provocado a lesão. Desde então, Frehley estava hospitalizado e teve os aparelhos desligados pela família nesta quinta-feira.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido”, diz o comunicado divulgado à revista Rolling Stone.

“A magnitude de sua partida é incompreensível e de proporções épicas. Sua memória continuará viva para sempre.”

Ace Frehley é o primeiro integrante original do Kiss a falecer.

🎸 Carreira e legado

Nascido em Nova York, Ace Frehley fundou o Kiss em 1973 ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss.

Durante quase uma década, foi o guitarrista solo e coautor de sucessos como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”.

Conhecido pelo apelido “Spaceman” (ou “Astronauta”), Frehley também se destacou pelo figurino prateado e pela performance energética no palco — marca registrada do grupo.

Após deixar a banda em 1982, por divergências internas e problemas com drogas, Ace retornou em 1996 para a turnê de reencontro mundial do Kiss, permanecendo até 2002.

Em carreira solo, lançou álbuns de sucesso e regravou clássicos como “Back in the New York Groove” e “Into the Night”, reafirmando sua importância para o rock mundial.

🎵 Legado eterno

Com sua guitarra inconfundível e presença de palco icônica, Ace Frehley ajudou a transformar o Kiss em uma das bandas mais influentes da história do rock.

Seu estilo e atitude moldaram gerações de músicos e fãs ao redor do mundo.

Fonte: TMZ, Rolling Stone, Variety

