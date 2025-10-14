Morre Jane Kelly, aos 34 anos, em Rio Branco; familiares e amigos lamentam a perda

Faleceu no último domingo (13) Jane Kelly, aos 34 anos. Nascida em (20/04/1991), ela era reconhecida pelo carinho e alegria com que convivia com todos à sua volta.

O velório acontece nesta terça-feira (14), a partir da meia-noite, na Igreja Batista Regular Boas Novas, localizada na Rua Montreal, 90, Conjunto Esperança III, em Rio Branco. O sepultamento está marcado para as 16h.

A despedida de Jane é marcada por emoção e homenagens de familiares e amigos, que lembram sua vida como um verdadeiro testemunho de amor e fé.