14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Morre Jane Kelly, aos 34 anos, em Rio Branco; familiares e amigos lamentam a perda

Aos 34 anos, Jane Kelly é lembrada pelo carinho e alegria com que marcou a vida de todos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Faleceu no último domingo (13) Jane Kelly, aos 34 anos. Nascida em (20/04/1991), ela era reconhecida pelo carinho e alegria com que convivia com todos à sua volta.

O velório acontece nesta terça-feira (14), a partir da meia-noite, na Igreja Batista Regular Boas Novas, localizada na Rua Montreal, 90, Conjunto Esperança III, em Rio Branco. O sepultamento está marcado para as 16h.

A despedida de Jane é marcada por emoção e homenagens de familiares e amigos, que lembram sua vida como um verdadeiro testemunho de amor e fé.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost