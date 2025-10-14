14/10/2025
Universo POP
Morre Maria Luisa Fernandes, estudante de Fonoaudiologia da Uninorte; instituição emite nota de pesar

Maria Luisa nasceu em 13 de maio de 1996 e faleceu em 13 de outubro de 2025

O Centro Universitário Uninorte divulgou, com profundo pesar, o falecimento de Maria Luisa Fernandes de Souza, acadêmica do curso de Fonoaudiologia e colaboradora da instituição. O óbito ocorreu na noite deste domingo (13).

Em nota oficial, a Uninorte expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da estudante, destacando sua dedicação e contribuição tanto no ambiente acadêmico quanto profissional.

“Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos, pedindo que Deus os console neste momento de dor”, diz o comunicado da instituição.

Maria Luisa nasceu em 13 de maio de 1996 e faleceu em 13 de outubro de 2025, deixando um legado de carinho e comprometimento entre todos que conviveram com ela na comunidade acadêmica da Uninorte.

