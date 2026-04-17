Sula anuncia saída do Deracre: “a missão não acaba, só muda”

A ex-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, anunciou o encerramento de seu ciclo à frente do órgão e fez um balanço da trajetória marcada por mais de uma década de atuação no serviço público. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela relembrou o início da caminhada, em 2013, e destacou os desafios enfrentados ao longo dos anos.

Ao falar sobre a decisão, Sula afirmou que encerrar essa etapa não foi simples, mas necessário. Segundo ela, o período à frente do Deracre representou um dos momentos mais importantes de sua vida profissional, marcado por responsabilidade e compromisso com a população.

“Algumas decisões na vida não são fáceis, mas são necessárias. Eu lembro bem quando entrei aqui, em 2013, sem imaginar até onde essa caminhada iria me levar”, disse.

Durante o pronunciamento, a ex-presidente ressaltou que sua trajetória foi construída com base no trabalho e no respeito às pessoas. Ela destacou que teve a oportunidade de crescer dentro da instituição até alcançar o cargo mais alto do órgão.

Sula também enfatizou que as conquistas alcançadas ao longo da gestão não foram individuais. Segundo ela, os resultados são fruto de um esforço coletivo, envolvendo servidores, trabalhadores e equipes que atuaram diretamente nas ações desenvolvidas pelo Deracre.

“Essas homenagens não são só minhas. Elas representam cada servidor, cada trabalhador, cada pessoa que esteve ao meu lado nessa missão”, afirmou.

A ex-gestora ainda fez questão de agradecer publicamente a todos que contribuíram com sua trajetória, destacando que o apoio recebido foi essencial para a execução dos trabalhos ao longo dos anos.

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Ao encerrar a fala, Sula Ximenes destacou que deixa o cargo levando consigo os aprendizados adquiridos durante a gestão. Para ela, o serviço público vai além de funções administrativas e está diretamente ligado ao propósito de servir à sociedade.

“Hoje eu encerro um ciclo muito importante da minha vida, mas levo comigo tudo que aprendi. Quando a gente entende que servir é o propósito, a missão nunca acaba, ela só muda”, declarou.

A publicação repercutiu nas redes sociais, onde seguidores e apoiadores deixaram mensagens de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido à frente do Deracre. A trajetória da ex-presidente é marcada pela atuação em projetos de infraestrutura e melhorias em rodovias no estado.

Com a saída, o órgão deve passar por uma nova fase administrativa, enquanto Sula encerra um ciclo de mais de dez anos de atuação, destacando o legado construído ao longo do período.