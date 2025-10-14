14/10/2025
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas

Cantor e compositor foi vencedor de quatro Grammys e influenciou gerações com sua sonoridade marcante no R&B e soul moderno

Morreu nesta terça-feira (14) o cantor e músico Michael Eugene Archer, mais conhecido como D’Angelo, aos 51 anos. O artista lutava contra um câncer no pâncreas, segundo informou o portal TMZ.

Em comunicado, a família confirmou o falecimento e destacou o legado do cantor na música norte-americana.

Shahar Azran/Getty Images

“Estamos tristes por ele só poder deixar memórias queridas com sua família, mas somos eternamente gratos pelo legado de uma música extraordinariamente comovente que ele deixou”, diz o texto divulgado pela Rolling Stone.

D’Angelo foi um dos principais nomes do movimento neo soul nos anos 1990 e 2000, influenciando toda uma geração de artistas. Iniciou a carreira como compositor, mas ganhou destaque com o lançamento de seu primeiro álbum solo, Brown Sugar (1995), considerado um marco do gênero.

Ao longo da trajetória, foi indicado 14 vezes ao Grammy, vencendo quatro: duas vezes na categoria Melhor Álbum de R&B pelos discos Voodoo e Black Messiah; Melhor Performance Vocal de R&B por Untitled (How Does It Feel) e Melhor Canção de R&B por Really Love.

Além do talento vocal e musical, D’Angelo foi responsável por abrir caminhos para a evolução do soul, R&B e hip-hop contemporâneo, deixando uma marca profunda na história da música.

Fonte: TMZ, Rolling Stone
✍️ Redigido por ContilNet

