Moto e carro colidem em avenida movimentada de Cruzeiro do Sul e deixam motociclista ferido

O condutor da moto sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Boulevard Thaumaturgo, nas proximidades do Banco da Amazônia, em Cruzeiro do Sul.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

De acordo com informações, uma motocicleta colidiu com um carro que trafegava pela via. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhado ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica.

Agentes do Detran e da Polícia Militar estiveram no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. O fluxo de veículos chegou a ser parcialmente interrompido por alguns minutos, mas foi liberado logo em seguida.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

