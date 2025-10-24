Motociclista fica ferido após perder controle ao passar por quebra-mola na Estrada do Calafate

O motociclista Mário Lucindo da Silva Neto, de 27 anos, ficou ferido após sofrer um acidente na noite desta sexta-feira (24), na Estrada do Calafate, localizada no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações, Mário trafegava no sentido bairro–Centro quando, ao passar por um quebra-mola, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma rotatória. Com o impacto, ele foi arremessado e sofreu uma queda violenta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava um traumatismo craniano encefálico (TCE) e estava bastante agitada durante o atendimento.

Populares relataram que o motociclista apresentava sinais de embriaguez. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável, porém sob observação médica.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos de praxe e controlar o fluxo de veículos na via.